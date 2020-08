Vorsicht Wespen

Langfristigen Schutz bietet eine Hyposensibilisierung, auch spezifische Immuntherapie genannt, da sie die Ursache der Allergie bekämpft. Dabei wird das Immunsystem kontinuierlich an das Insektengift gewöhnt, bis der Körper des Patienten weitgehend unempfindlich geworden ist. Die Erfolgsquote dieser Behandlung liegt heute bei etwa 95 Prozent und wird auch für Kinder empfohlen. Die Behandlung beginnt in der Regel unter ärztlicher Aufsicht in einer Klinik, da die Reaktionen anfangs heftig sein können. Dabei wird mehrmals täglich eine Injektion des entsprechenden Insektengiftes in ansteigender Dosis verabreicht. Im Anschluss an die etwa einwöchige stationäre Behandlung muss im Rahmen der spezifischen Immuntherapie über insgesamt fünf Jahre einmal monatlich das Insektengift unter die Haut gespritzt werden.