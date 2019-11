Wer selbst - und nicht durch einen Vertreter - bestimmen will, was im Falle der eigenen Entscheidungsunfähigkeit medizinisch unternommen werden soll, sollte eine schriftliche Patientenverfügung machen. Schließlich bedarf es selbst dann, wenn etwa der Vertreter laut Vorsorgevollmacht explizit auch über die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen entscheiden darf, häufig der Genehmigung des Betreuungsgerichtes. „Viele vergessen auch, dass sie jahrelang dement sein können. In diesem Fall ist eine Vorsorgevollmacht entscheidend“, so Nicole Mutschke. Zudem gibt es noch die Betreuungsverfügung. Mit dieser wird festgelegt, dass ein bestimmter rechtlicher Betreuer vom Gericht zur Verfügung gestellt werden soll. Es kann daher sinnvoll sein, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung zusätzlich zu einer Vorsorgevollmacht zu erstellen.