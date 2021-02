Die ersten Anzeichen können schon im Alter von drei bis sechs Jahren auftreten. Am häufigsten klagen Kinder im Grundschulalter über Wachstumsschmerzen. Die Beschwerden treten ohne äußerliche Auffälligkeiten in der Regel am späten Nachmittag oder Abend auf, typischerweise beidseitig und kniegelenksnah im Bereich der Waden, Kniekehlen, Schienbeine oder Oberschenkel.



Die Schmerzen sind unterschiedlich stark, dauern wenige Minuten bis Stunden an und erschweren teilweise das nächtliche Einschlafen. Spätestens am nächsten Morgen ist der Schmerz aber komplett verschwunden. Schmerzfreie Tage oder Wochen zwischen den Schmerzereignissen sind nicht ungewöhnlich.