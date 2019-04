Verbraucher | Volle Kanne - Wahlrecht für Menschen mit gesetzlichem Betreuer

Menschen, die wegen einer Behinderung oder psychischen Erkrankung einen gesetzlichen Betreuer an die Seite gestellt bekommen haben, dürfen bereits an der Europawahl am 26. Mai 2019 teilnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.