Frühlingshafte Waldmeister-Gerichte

Zubereitung (circa 10 Minuten)

50 Gramm Zucker mit 50 Milliliter Wasser aufkochen und mit Waldmeister mixen. Es entsteht ein Sirup.



Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Nun mit Vanillemark, Orangensaft und Orangenabrieb sowie einer Prise Salz anmachen. Einige Waldmeisterblüten und etwas vom Sirup zugeben.



Eiklar mit einer Prise Salz und einem Spritzer Zitronensaft anschlagen, löffelweise den Zucker zugeben und zu einem schnittfesten Eischnee schlagen. Am Schluss langsam den Waldmeister-Sirup unterrühren. Diese Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und, wenn vorhanden, noch einige Waldmeister-Blüten darauf streuen. Das Ganze in den auf 100 Grad vorgeheizten Backofen geben und die Temperatur direkt auf 80 Grad reduzieren. Wichtig: Umluft-Funktion einschalten, Backofentür gerne zwischendurch öffnen, um Feuchtigkeit herauszulassen. Die Baisers werden nämlich eigentlich nur getrocknet. Dieser Vorgang dauert etwa zwei bis drei Stunden. Tipp: Baiser kann man gut auf Vorrat backen. In luftdichten Gefäßen halten sie sich monatelang.



Erdbeersalat in Schalen anrichten, Schlagsahne dazugeben und mit Bruchstücken („Scherben“) des Baisers dekorieren.