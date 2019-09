Wann müssen die Mandeln raus?

Bei jedem Eingriff am Organismus muss man zwischen Nutzen und möglichen Komplikationen abwägen. Eine Wunde im Mund-/Rachenbereich ist aufgrund der inneren Besiedlung mit Keimen nie wirklich steril, sie heilt nicht einfach und schnell, sondern es dauert einige Tage und man hat Schmerzen und schwere Schluckbeschwerden. Es gibt ein gewisses Risiko für Blutungen, weil die Mandeln eine eigene Blutversorgung haben - und an der Stelle, an der die Blutgefäße vom tieferen Gewebe in die Mandeln übertreten, werden die Mandeln entfernt.