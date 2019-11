Sind die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft, kommt die operative Korrektur der Fehlstellung in Betracht. Vor allem bei stärkeren Fehlstellungen mit anhaltenden Schmerzen ist eine Operation angezeigt, denn die Hallux-valgus-Fehlstellung hat die Tendenz, sich weiter zu verstärken. Ohne Operation droht im weiteren Verlauf eine Arthrose des Großzehengrundgelenkes, die bis hin zur Gehunfähigkeit führen kann. Je nach Ausmaß der Deformität des Gelenks stehen verschiedene operative Verfahren zur Verfügung. Heutzutage werden in der Regel gelenkerhaltende Maßnahmen durchgeführt. Zur Stabilisierung des Gelenks kommen häufig Implantate in Form von Titanschrauben und Platten zum Einsatz, die nach dem Heilungsprozess wieder entfernt werden können. Je nach Schweregrad der Fehlstellung muss entweder nur das „Köpfchen“ am Mittelfußknochen oder bereits der „Schaft“ korrigiert werden. Nur ganz selten ist eine Versteifung am Übergang zwischen Mittelfußknochen und Fußwurzel erforderlich.



In vielen Fällen kann die Korrektur mittlerweile auch minimal-invasiv erfolgen. Dabei handelt es sich um ein vergleichsweise schonendes Verfahren, das mit kleinsten Schnitten und Weichteileingriffen auskommt. Die Heilungsdauer und die postoperative Komplikationsrate sind nach einer minimal-invasiv durchgeführten Operation verkürzt. Wegen der geringeren Weichteilverletzungen fällt auch die postoperative Schwellung des Fußes deutlich geringer aus als bei anderen Verfahren.