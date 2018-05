Schwimmen ungenügend

Fällt also das Schwimmen in Schulen aus, sind die Eltern gefragt. Kümmern sich Mama und Papa nicht darum, dass die Kinder sich sicher im Wasser bewegen können, tut es in der Regel niemand. Der Weg ins Bad ist zu weit, das Geld für den Verein fehlt – es kann also schlichtweg an organisatorischen Gründen scheitern.