Volkskrankheit Kopfschmerzen

Wir sprechen dann vom sogenannten Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Die Schmerzempfindlichkeit im Körper passt sich an die Reduktion der Schmerzempfindlichkeit an und wird immer mehr erhöht. Will man jetzt das Schmerzmittel weglassen, hat man spontan eine sehr hohe Schmerzempfindlichkeit und es kommt zum sogenannten Rückschlagskopfschmerz. Dieser motiviert, erneut ein Schmerzmittel einzunehmen. Ein Teufelskreis entsteht. Kopfschmerzen werden so immer häufiger bis hin zu einem permanenten Dauerkopfschmerz, der über Jahre oder gar Jahrzehnte bestehen kann. Langzeitfolgen können sowohl im körperlichen als auch im psychischen Bereich gravierend sein.