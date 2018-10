Die Erkrankung ist hoch ansteckend und Patienten können mehrfach an Scharlach erkranken. Der Übertragungsweg von Scharlach findet meist von Mensch zu Mensch statt. Dabei kann die Infektion auch von Menschen übertragen werden, die selbst nicht an Scharlach erkrankt sind, sondern die die Erreger ohne Symptome in sich tragen. Dies ist bei circa jedem fünften bis zehnten Menschen der Fall. Die Erreger werden dann beim Sprechen, Niesen und Husten übertragen, denn dabei gelangen feinste Speicheltropfen in die Luft und können hierüber eingeatmet werden.