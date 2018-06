Was sich 2018 für Verbraucher ändert

Das TAN-Verfahren per Papier gilt als das unsicherste Verfahren bei der Online-Überweisung, es wird 2018 abgeschafft. Alte noch vorhandene Listen können noch benutzt werden. Danach müssen die Kunden auf ein anderes Verfahren wechseln, etwa M-TAN (TAN wird per SMS auf das Handy geschickt), Chip-TAN (per EC-Karte und TAN-Generator wird ein Bild-Code vom Computer eingescannt, wodurch eine TAN erzeugt wird) oder QR-TAN (die Bank schickt einen QR-Code, der per App auf dem Handy gescannt wird und dann die TAN erzeugt).