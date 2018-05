Was taugen Wetter-Apps?

Regenreiche und wechselhafte Sommer sind in den Breiten Deutschlands durchaus normal. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sind die Monate Juni und Juli in Deutschland die regenreichsten Monate im Durchschnitt. Ein Schlagwort für den Sommer 2017 ist laut Christa Stipp allerdings folgendes: Westwindwetterlagen. Durch diese bekommt Deutschland von Westen vom Atlantik immer wieder Tiefs ab – und das macht den ganzen Sommer eher wechselhaft.



In nächster Zeit sieht es auch nicht danach aus, dass sich etwas an der aktuellen Wetterlage ändert. Sommerliche Tage, die kommen, muss man genießen – diese werden nicht so häufig sein,wie das bei einer Ostlage, bei einem Hoch über Russland der Fall wäre.