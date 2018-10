Was tun bei Kopfläusen?

Kopfläuse sind zwei bis drei Millimeter groß und haben sechs Beine. Sie können weder fliegen noch springen, nur krabbeln. Was sich anhört wie harmlose kleine Insekten, kann sehr ungemütlich werden: An ihren Beinen haben sie Krallen, mit denen sie sich perfekt an Haaren festhalten können. Und sie ernähren sich ausschließlich von menschlichem Blut - Kopfläuse sind nämlich Parasiten.