Wie viel Wasser braucht der Körper?

Der Körper eines älteren Menschen besteht nur noch bis zu 50 Prozent aus Wasser, deshalb sinkt der Bedarf an Flüssigkeit. Trotzdem trinken Senioren sehr oft zu wenig, da bei ihnen das Durstgefühl nicht mehr so stark ausgeprägt ist, wie in jungen Jahren. Deshalb sollten sie besonders auf eine regelmäßige Trinkzufuhr achten.