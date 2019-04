Jedes Wasser schmeckt anders. Sowohl der Mineralienanteil als auch der Anteil an Kohlensäure haben einen Einfluss auf den Geschmack. So kann das Wasser salzig oder eher sauer schmecken.



Mineralwasser hat eine natürliche Quelle, die amtlich zugelassen sein muss. Das Wasser wird direkt an der Quelle abgefüllt. Die Inhaltsstoffe entsprechen den Gesteinsschichten, aus denen das Wasser stammt. Strenge lebensmittelrechtliche Kontrollen sorgen für gleichbleibende Qualität.



Trinkwasser ist Wasser, das im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung zum Trinken und Kochen sowie zur Zubereitung von Speisen, Getränken und anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist.



Tafelwasser besteht aus Trinkwasser und es gibt keine Anforderungen an den Mineralstoffgehalt. Meist ist es mit Kohlensäure versetzt. Zudem kann Tafelwasser weitere Zutaten enthalten, wie etwa Meerwasser, natürliches salzreiches Wasser sowie Mineralsalze.



Heilwasser hat besondere Inhaltsstoffe mit heilender, lindernder oder vorbeugender Wirkung. Dieses Wasser gilt im Gegensatz zu Mineral- und Tafelwasser nicht als Lebensmittel, sondern ist als Arzneimittel zugelassen.



Biowasser wird aus tieferen, reinen Gesteinsschichten gefördert und darf nicht noch zusätzlich behandelt (zum Beispiel mit Chlor oder Ozon) oder aufbereitet werden. Auch gelten strengere Kontrollen für Schadstoffe wie beispielsweise Nitrat. Jeder Biowasser-Anbieter verpflichtet sich aktiv für nachhaltigen Wasserschutz einzusetzen (zum Beispiel durch biologische Landwirtschaft im Fördergebiet).