Wassermelone-Feta-Salat

Den Schnittlauch und die Minze waschen und trocken schütteln. Den Schnittlauch in circa ein Zentimeter lange Stücke schneiden. Die Blätter der Minze von den Zweigen zupfen, übereinanderlegen und in feine Streifen schneiden. Nun alle vorbereiteten Zutaten bis auf den Schnittlauch in einer Schlüssel vermengen und den Salat kaltstellen.