Zigarette aus, Gesundheit an

Nikotin ist ein Alkaloid und gerät beim Inhalieren binnen Sekunden ins Gehirn. Dort dockt es an bestimmten Rezeptoren an und greift so in Stoffwechselprozesse im Gehirn ein. In der Folge werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel Dopamin, das mit dem Belohnungssystem im Gehirn zusammenhängt. Es entsteht ein befriedigendes Gefühl. Irgendwann empfindet der Raucher dieses Gefühl nur noch mit Zigarette, da diese Stoffwechselprozesse längerfristig gestört sind. Nimmt die Nikotinkonzentration nach dem Rauchen allmählich wieder ab, empfindet der Raucher das Bedürfnis nach der nächsten Zigarette. Der Prozess beginnt von vorne. Es entwickelt sich eine körperliche Abhängigkeit.