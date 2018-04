Tannenkauf mit gutem Gewissen

Wer einen Baum draußen im Garten oder auf dem Balkon aufstellen möchte, kann als Alternative einen Baum im Topf wählen, der trocknet auch nicht so schnell aus. „Doch man sollte aufpassen: Weihnachtsbäume im Topf wurden im Wald gerodet und mit ein paar Wurzelstümpfen in einen Topf gepresst“, erklärt Elmar Mai. "Diese Bäume sind nicht überlebensfähig. Daher lohnt sich der Gang in eine gute Baumschule. Die Bäume werden dort in Containern kultiviert. Sie überleben es auch, wenn sie für ein paar Tage ins Zimmer gestellt werden – aber eben nicht übermäßig lange."