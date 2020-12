Für das Weihnachtsbrot setzt man zunächst das Quellstück auf. Die Körnermischung und das Wasser sollten für circa zwei Stunden ziehen, damit die Körner sich mit Wasser vollsaugen und nicht im Teig später Wasser ziehen - so bleibt das Brot schön saftig.



Danach ist die Nuss- und Fruchtmischung an der Reihe! Hier kann man sich die Zutaten auch nach eigenem Gusto zusammenstellen. Ist diese Mischung fertig gemischt, geschnibbelt und abgewogen, kann man sich um den Quarkteig kümmern.



Für den Quarkteig alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Den Teig mit dem Knethaken ordentlich durchkneten; bis zu acht Minuten. Der Teig sollte nur noch leicht kleben und sich elastisch anfühlen. Diesen dann für circa zehn Minuten abgedeckt stehen lassen, damit er sich entspannen kann.



Nach zehn Minuten wird zum Teig die Nuss- und Fruchtmischung, das Quellstück und die übrigen Zutaten hinzugegeben und vorsichtig eingeknetet. Den Teig wieder für zehn Minuten abgedeckt ruhen lassen. Danach kann man den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund- und langstoßen und in eine Kastenform für die Teigruhe geben. Das Weihnachtsbrot für 30 Minuten stehen lassen, dann in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen geben und 30 bis 40 Minuten backen.