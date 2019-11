Weihnachtssterne und Rittersterne

Vorsicht beim Schneiden des Weihnachtssterns

Beim Schneiden des Weihnachtssterns muss man beachten, dass er – wie alle anderen Wolfsmilch-Gewächse – in seinem Milchsaft leicht hautreizende Bestandteile aufweist. „Wenn Haustiere dann die Pflanze fressen, kann das zu Vergiftungserscheinungen führen. Beim Menschen ist der Hautkontakt nicht so gefährlich, kann aber bei empfindlichen Menschen zu allergischen Reaktionen hervorrufen“, so Anja Koenzen. Am besten aber immer Handschuhe tragen, auch beim Umtopfen.