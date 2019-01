Wenn das Inkassobüro zuschlägt

„Obwohl Inkassoschreiben in den meisten Fällen standardisiert sind und lediglich aus den immer gleichen Textbausteinen bestehen, werden regelmäßig statt einer angemessenen Gebühr weitaus höhere Gebühren von ca. 1,1 bis 1,3 verlangt“, beklagt Lassek. In konkreten Zahlen bedeute dies, dass bei einer ursprünglichen Forderung von bis zu 500 Euro schnell Inkassokosten in Höhe von 83,54 Euro (1,3-Gebühr, inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) fällig werden könnten, statt den angemessenen 19,28 Euro (0,3-Gebühr). „Inkassounternehmen verlangen oft genauso viel wie ein Anwalt, obwohl sie keinerlei rechtliche Prüfung vornehmen. Sie tendieren dazu, unterschiedslos eine mittlere 1,3-Gebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu nehmen, die ein Anwalt in durchschnittlich schwierigen Angelegenheiten berechnen würde“, kritisiert der Verbraucherschützer.