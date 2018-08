Werbung in sozialen Netzwerken

Die Kennzeichnung sollte am besten mit #Werbung oder #Anzeige am Anfang des Posts erfolgen; das Hashtag #ad verstünden zwar junge Nutzer, es sei aber unsicher, ob die Richter das auch so sehen. „Wir empfehlen das aktuell nicht“, sagt Holsten. „In Videos, in denen das Produkt nicht im Mittelpunkt steht, sondern eine redaktionelle Handlung, muss am Anfang für drei Sekunden ‚unterstützt durch Produktplazierung‘ stehen.“ Stehe das Produkt im Vordergrund und werde werblich hervorgehoben, handele es sich eigentlich immer um kennzeichnungspflichtige Werbung, die mit Hinweisen wie „enthält Werbung“, „Werbevideo“ oder „Dauerwerbesendung“ versehen werden müsse, sagt Cornelia Holsten.