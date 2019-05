Verbraucher | Volle Kanne - Wie klappt es mit der Inklusion an Schulen?

Christina Marx, Expertin für Inklusion, zieht Bilanz: Was hat die Inklusion an Schulen bislang gebracht? Anlass sind die Aktionen zum Thema Inklusion, die bundesweit in Form von Diskussionsrunden und Filmvorführungen in Kinos stattfinden.