Wie sich Stalking-Opfer wehren können

In 80 Prozent der Fälle sind es Männer, die stalken; ein Großteil der Stalking-Fälle in Deutschland resultiert aus gescheiterten Liebesbeziehungen. Aber auch Fremde, die nicht aus dem näheren Umfeld des Opfers kommen, können zum Stalker werden. Das Stalking dauert im Durchschnitt ein- bis zweieinhalb Jahre, dabei handelt es sich in der Regel um Einzeltäter aus allen gesellschaftlichen Schichten.