Wenn eine Person plötzlich umfällt und liegen bleibt, muss zunächst geprüft werden, ob sie bewusstlos ist. Dazu wird die Person auf den Rücken gelegt, an beiden Schultern gefasst und leicht geschüttelt sowie laut angesprochen. Wenn die Person nicht reagiert, muss als Erstes Hilfe herbeigerufen werden (Tel. 112). Dann den Kopf überstrecken und das Kinn leicht anheben. Ist keine Atmung hör- oder fühlbar, wenn man eine Hand auf den Brustkorb legt, oder kommt es zu Schnappatmung oder Röcheln, sind das Anzeichen für die erste Phase eines Herzstillstandes. Man beginnt dann sofort mit der Herzdruckmassage – ohne nach dem Puls zu tasten.



Dazu muss der Betroffene auf dem Rücken und möglichst auf einer harten Unterlage (Fußboden) liegen. Dann kniet man sich an eine Seite des Patienten – egal ob rechts oder links. Einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbes aufsetzen, zweite Hand auf den Handrücken der ersten platzieren. Mit gestreckten Armen das Brustbein fünf bis sechs Zentimeter tief und schnell genug (100- bis 120-Mal pro Minute) in Richtung Wirbelsäule drücken. Orientieren kann man sich an dem Rhythmus des Bee Gees-Songs „Stayin' alive“. Nach jedem Drücken des Brustbeins vollständig entlasten, ohne den Kontakt zwischen Hand und Brustbein zu verlieren. Die Herzdruckmassage wird so lange fortgeführt, bis das Rettungsteam eintrifft. Vor etwaigen Rippenbrüchen des Reanimierten sollte man keine Angst haben - dies ist kein Fehler der Herzdruckmassage, sondern bisweilen eine unvermeidbare Begleitwirkung.