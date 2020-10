Wiener Erdäpfelgulasch

Verbraucher | Volle Kanne - Download Rezept

Die Zwiebeln mithilfe eines Küchenhobels in feine Ringe verarbeiten (wer keinen Küchenhobel besitzt, kann sie auch mit einem Messer möglichst fein schneiden). In Butterschmalz zusammen mit einer Prise Salz und Zucker karamellisieren. In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen und etwa walnussgroß würfeln. Die Kartoffeln sowie Lorbeerblätter zu den Zwiebeln geben. Eine großzügige Menge Paprikapulver mit anrösten, ebenso das Tomatenmark. Die Karotten schälen und zerteilen, auch die Paprika zerteilen und zugeben. Anschließend mit Senf würzen.



Aufgefüllt wird mit Gemüsebrühe und Sojasauce. Etwa 20 Minuten einkochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind und eine sämige Konsistenz entstanden ist. Sollte die Sauce noch zu flüssig sein, kann sie mit Kartoffelstärke abgebunden werden. Nun bloß noch den Lorbeer herausholen und die Gulaschgewürze hinzufügen. Fertig ist der Erdäpfelgulasch nach Wiener Art.