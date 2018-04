Wiesn-Makrele

Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, in Scheiben schneiden und etwas abkühlen lassen.



Gemüsebrühe erhitzen, mit Senf verrühren, Essig, Öl, Zwiebelwürfel zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und über die Kartoffelscheiben geben. Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie und gesäuberte Radieschen in Scheiben oder Streifen schneiden, zugeben, gut vermengen, einziehen lassen, dann nachwürzen.



Makrele gut auswaschen, mit Salbei, Thymian, Oregano, Rosmarinzweigen füllen, mit Chilisalz würzen, mit etwas Öl anträufeln, den Bauch mit einem Zahnstocher zustecken, in heißem Öl beidseitig braten.



Ein Bett mit aufgezwirbeltem Backpapier richten, fertige Makrele darauf anrichten, Kräuterbutter zerlaufen lassen, restliche Kräuter dazugeben, über den Fisch verteilen. Kartoffel-Radieschensalat in einer Schüssel extra dazu servieren.