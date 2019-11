Wildgerichte von Armin Roßmeier

Zubereitung (circa 45 Minuten)

Hasenrückenfilets vom Knochen lösen, Sehnen komplett abziehen, Filets dezent mit Salz und Pfeffer würzen, ringsum im heißen Öl rasch anbraten, abkühlen lassen. Brät, Petersilie, und Wacholderbeeren gut miteinander vermengen. Je drei Speckscheiben auflegen und mit der Masse bestreichen. Dann jeweils ein Rückenfilet darauf geben und in den Speck einrollen.



Alle vorbereiteten Filets auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei maximal 125 Grad circa 18 bis 20 Minuten fertig garen.



Die geschälten Schwarzwurzeln in circa vier Zentimeter lange Stücke zerteilen. Milch mit derselben Menge Wasser erhitzen, etwas Salz zugeben, die Schwarzwurzeln darin bissfest kochen und abschütten. Dann in Maismehl wenden, durch das aufgeschlagene Ei ziehen, in der Mischung aus Walnüssen, Thymian und Semmelbröseln wenden und im Öl ausbacken. Mit flüssiger Kräuterbutter verfeinern. Als weitere Beilage eignen sich Kartoffelplätzchen.