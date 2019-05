Wildkräuter für die Küche

Der Sauerampfer ist ein wildwachsendes Kraut, das zu den Knöterichgewächsen gehört und in Europa seine Wurzeln hat. Charakteristisch sind die langen, pfeilförmigen Blätter, die an Spinat erinnern. Er gehört zu den klassischen Frühlingskräutern und zählt ebenso zum Blattgemüse wie Löwenzahn und Blattspinat. Die krautige Pflanze bevorzugt nähr- und stickstoffreiche, lehmige Böden sowie sonnige als auch schattige Plätze. Während der Blütezeit von Mai bis August, blühen an den hohen, blattlosen Stängeln, die sich im oberen Teil verzweigen, zahlreiche Blüten in roten Rispen. Die Erntezeit beginnt bereits im April. Das säuerliche Aroma des Sauerampfers entsteht durch den Gehalt an Oxalsäure. Als Stichtag des letzten Erntetages gilt – wie bei Rhabarber – der 24. Juni. Ab diesem Datum nimmt die Konzentration der Oxalsäure, die dem Sauerampfer den bitterlichen Geschmack verleiht, zu und macht das Wildkraut unangenehm im Geschmack. Anhand der Blätterfärbung lässt sich der Oxalsäuregehalt abschätzen: Sind die Blätter durchgängig grün, ist der Gehalt nicht so hoch wie bei rot verfärbten Blättern.



Die Pflanzen findet man auf feuchten Wiesen, Weiden, an Wegrändern oder Bachufern. „Besser nicht auf überdüngten Wiesen oder neben viel befahrenen Straßen ernten“, rät Pflanzenexpertin Anja Koenzen. Wer das Wildkraut im eigenen Garten kultivieren möchte, kann im Frühjahr aussäen oder vorgezogene Pflanzen kaufen. Da Sauerampfer dazu neigt, sich unkontrolliert zu verbreiten, ist es besser, die Pflanze im heimischen Garten in Kübeln zu halten.