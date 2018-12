Danach in heißem Olivenöl mit feinen Zwiebelwürfeln anbraten, Tomatenmark mit einrühren, Mehl hinzufügen, gut unterziehen, mit Traubensaft ablöschen, mit Wildfond auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, circa 45 Minuten garen lassen. Egerlinge säubern, in Scheiben schneiden, in heißem Olivenöl kurz anbraten, zum Gulasch geben und mit unterheben.