Saftiges Wildschweingulasch

Wildschweingulasch mit gestoßenen Wacholderbeeren, Pfefferkörnern, Lorbeerblättern, braunem Zucker und etwas Olivenöl gut vermengen. Im Kühlschrank abgedeckt etwa drei Stunden einziehen lassen. Gulasch mit feinen Zwiebelwürfeln und allen Ingredienzien in heißem Olivenöl angehen lassen, Tomatenmark zugeben und mit unterrühren. Mit Mehl bestäuben, einrühren und mit Johannisbeersaft angießen. Mit Wildfond auffüllen, aufkochen und 80 bis 90 Minuten köcheln lassen.



Egerlinge säubern, in Scheiben schneiden, kurz in heißem Olivenöl anschwenken und zum Gulasch geben. Gehackte Cranberrys, Preiselbeeren zufügen, mit einrühren und eventuell etwas nachwürzen. Mehl, Eier, etwas Olivenöl und etwas Wasser gut vermengen und zu einem zähflüssigen Teig schlagen, bis er Blasen wirft. Durch ein Lochsieb in sprudelndes Salzwasser streichen und aufquellen lassen. Mit der Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen und in heißem Olivenöl anschwenken. Gemahlene Haselnüsse mit unterziehen, mit Salz und buntem Pfeffer würzen, auf Teller geben, das Gulasch daneben anrichten.