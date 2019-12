Winterblühende Gehölze

"Die meisten Arten stammen aus Gegenden, in denen es um diese Jahreszeit kaum oder gar keinen Frost mehr gibt", weiß Gartenexperte Elmar Mai. "Sie nutzen die Gunst der Stunde, um hungrige Bestäuber anzulocken, die nach einer Ruhezeit gierig auf Nahrung sind." Andere Arten hingegen, wie beispielsweise die Hasel, stammen aus frostigen Gegenden, in denen lange Zeit keine Insekten fliegen. Dort ist der Sommer sehr kurz und es dauert sehr lange bis zur Samenreife, weshalb diese Pflanzen vom Wind bestäubt werden müssen. Sie blühen, sobald es die Temperaturen zulassen, also selbst bei leichten Nachtfrösten.