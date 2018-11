Winterliche Kaffeevariationen

Zubereitung

Cantuccini in einer Tasse zerkleinern und Haselnusssirup darübergießen. Espresso extrahieren, mit ein wenig Zimt vermischen und in die Tasse gießen. Milch aufschäumen und ebenfalls vorsichtig in die Tasse gießen. Orangenschale über den Schaum reiben, frische Pistazien darüberstreuen und mit Zimtstange dekorieren.