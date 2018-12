Es ist eine der typischsten Straßenszenen im Winter: Autofahrer, die kratzend an ihrem Wagen stehen, um Schnee und Eis zu entfernen. Bei bibbernder Kälte kann es oftmals nicht schnell genug gehen – vor allem, wenn man morgens dringend zur Arbeit muss. Aber es genügt nicht, nur ein Guckloch an der Windschutzscheibe freizuschaufeln. Zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr müssen Autofahrer freie Sicht haben.