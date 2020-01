Wintersalate

100 g Zucker und 150 ml Wasser in einer Pfanne erhitzen. Es entsteht ein Sirup. Mandeln zugeben und unter Rühren solange erhitzen, bis sämtliches Wasser verdampft ist. Nun wird der Zucker einen Augenblick lang hell und bekommt eine pastöse Konsistenz (der sogenannte Bruch). So haftet er an den Mandeln. Erst jetzt kommt das eigentliche Karamellisieren: so lange weiterrösten, bis der Zuckerüberzug glänzt. Nun schnell auf ein Backpapier legen zum Auskühlen und salzen. Vorsichtig beim Umgang mit Karamell: er kann zu starken Verbrennungen führen.