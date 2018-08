Winterschutz für Pflanzen

Rosen sind besonders kälteempfindlich. Quelle: Imago/Manfred Ruckszio

Die Veredelungsstelle der Hochstammrosen ist extrem frostempfindlich und sollte rechtzeitig geschützt werden. Da sich die frostempfindliche Veredlungsstelle allerdings am Kronenansatz befindet, ist der Winterschutz relativ aufwendig. Bei allen Hochstamm-Rosen, also auch Trauer- und Kaskaden-Rosen, sollte die gesamte Krone mit natürlichen Materialien eingehüllt werden.



Auch wenn die Rosen noch Blüten tragen, sollten vor den ersten Frösten die Rosen-Triebe so weit zurückgeschnitten werden, dass man die gesamte Krone mit einhüllen kann. Als Winterschutz eignet sich Reisig – ideal sind Fichten oder die Nordmanntanne, da beide nicht so schnell die Nadeln fallen lassen – und Jutegewebe. „Verwenden Sie nur natürliche Materialen, auf keinen Fall Folie, da sich darunter die Nässe staut und die Pflanze anfällig für Fäulnis wird“, sagt Anja Koenzen.