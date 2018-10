Winterschutz für Pflanzen

Viele Pflanzen brauchen einen Kälteschutz Quelle: IMAGO

Wintersonne speziell bei Minusgraden hat zwei negative Seiten: Sie regt vor allem bei immergrünen Pflanzen das Wachstum an. Das führt zum Verbrauch von Wasser, das im gefrorenen Boden jedoch nicht verfügbar ist. Die Pflanzen vertrocknen. Im Fachjargon der Gärtner und Förster heißt das Phänomen „Frosttrocknis“. Außerdem erwärmen die Sonnenstrahlen die Pflanzen einseitig. Speziell bei Baumstämmen kann das zu extremen Spannungen zwischen Sonnen- und Schattenseite führen, die Rinde kann reißen (Frostrisse genannt). Bei Kübelpflanzen, insbesondere in dunklen Töpfen, kann das zur einseitigen Erwärmung führen und die Wurzeln können Schaden nehmen. In gewachsenen Gartenböden ist diese Gefahr deutlich geringer.