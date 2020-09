Winzersalat mit Trauben und Weinkäse

Das Oberteil des Brotes mit einem Messer entfernen und das weiche Innere herauslösen. Das ausgehölte Brot, seinen Deckel sowie das zerbröselte Innere auf ein Gitter geben und bei 200 Grad Celsius etwa fünf bis sieben Minuten, je nach bevorzugtem Bräunungsgrad, rösten.

In der Zwischenzeit das Dressing herstellen. Hierzu die Rosinen mit dem Essig, in dem sie eingelegt waren, Senf und Walnussöl pürieren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.



Den Weinkäse mundgerecht zerteilen und zusammen mit den halbierten Trauben zum Dressing geben. Die Weinraute grob gezupft beigeben und alles gut vermischen. Nun die Salate waschen und bei Bedarf in Stücke reißen.



Sobald das Brot aus dem Ofen kommt, das Innere des Brotes und die Salate hinzufügen und untermischen. Den fertigen Salat in den Brotlaib füllen und sofort servieren.