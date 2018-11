Wirsing-Semmel-Eierauflauf

Semmeln in grobe Stücke schneiden, in eine Schüssel geben, mit etwas erhitzter Brühe übergießen, circa 10 bis 15 Minuten einziehen lassen, etwas verrühren. Gehackten, blanchierten Wirsing daruntermischen, angeschwitzte Zwiebeln mit unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen, gehackte Petersilie und verschlagene Eier mit untermengen, etwas Muskat zugeben, Sauerrahm mit einrühren. Masse in eine gefettete Auflaufform geben, im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad 60 Minuten garen.



Feine Würfel von Karotten und Frühlingszwiebeln in heißem Öl angehen lassen, Bauchspeckwürfel zugeben, kurz mit auslassen, mit Kalbsfond angießen, kurz köcheln lassen. Specksauce als Spiegel auf flachem Teller angießen, Auflauf in Tortenstücke schneiden, daraufsetzen.