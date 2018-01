Wirsing-Rauchforellenroulade mit Meerrettich-Safransauce

Frische Forellenfilets in Würfel schneiden, leicht anfrosten und in den Mixer geben. Mit eiskalter Sahne angießen und fein pürieren. Masse in eine Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer würzen. Gehackte Dillspitzen und ansautierte bunte Paprikawürfel unterheben. Geräucherte Forelle in kleine Würfel schneiden und ebenfalls unterheben.