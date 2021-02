In einem Topf die Gemüsebrühe für die Bratlinge aufkochen lassen und bei geschlossenem Deckel die Hirse etwa 30 Minuten in einem Sieb darüber dämpfen, dabei hin und wieder durchrühren und auflockern.



Wirsing putzen, den Strunk nur sauber abschneiden und in gleichgroße Spalten schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Das Öl, in dem die Tomaten eingelegt waren, in eine Schüssel geben. Würzen mit Zitronenabrieb, Knoblauch, Zwiebelpulver und Harissa. Thymian, Rosmarin sowie grob gehackte getrocknete Tomaten hinzufügen. Etwas Olivenöl über die Spalten geben, salzen, pfeffern und mit einer Prise Zucker bestreuen. Die Tomatenmasse mit einem Pinsel auf die Spalten streichen und gut in die Rillen einarbeiten. Bei 180 Grad etwa 15 Minuten im Ofen backen.



Nun die Bratling-Masse herstellen: Die Paranüsse grob anstoßen und in einer Pfanne trocken rösten. Karotten reiben, Zwiebel würfeln, Petersilie grob hacken und zusammen mit etwas Olivenöl zu den Paranüssen geben und anschwitzen. Dann das Ei in eine Schüssel geben und den Pfanneninhalt hinzugeben. Auch die Hirse hinzufügen. Mit Ras al Hanout würzen.



Aus dieser Masse nun mit feuchten Händen Bratlinge formen und in einer heißen Pfanne mit Olivenöl ausbacken. Erst wenden, wenn die Unterseite gut gebräunt ist.



Die roten Zwiebeln fein hobeln oder in feine Ringe schneiden und in eine Schale mit kaltem Wasser und Essig geben, um frische Zwiebelringe herzustellen. Wirsingspalten mit Bratlingen anrichten und mit etwas Olivenöl beträufeln. Die Zwiebelringe darüber geben.