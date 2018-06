1,5 Liter Wasser mit etwas Salz zum Kochen bringen. Zwiebel mit Schale halbieren, in heißer Pfanne mit der Schnittfläche gut anbräunen und mit dem gesäuberten Suppengemüse, den Lorbeerblättern und Pfefferkörnern ins vorbereitete Wasser geben. Ochsenbrust zufügen, in rund 1,5 Stunden weich kochen, danach das Fleisch abkühlen lassen und in grobe Blättchen schneiden.