Wohnwagen gebraucht kaufen

„Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Grundsatzfrage ‚Was will ich damit machen?‘ entscheidend“, so Elke Hübner vom ADAC. „Es macht einen großen Unterschied, ob das Gefährt mehr stehen soll oder ob man viel damit unterwegs ist. In jedem Fall sollte es groß genug für alle Mitreisenden sein.“ Das Modell sollte zudem passend zum Auto gewählt werden. Die Gesamtausstattung hängt vom Reiseziel ab – eine Heizung sollte jedoch immer an Bord sein, um ggf. Feuchtigkeit zu reduzieren.