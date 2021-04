Wraps mit selbst gemachtem Hummus

Für den Hummus Zitronensaft, Tahini, die getrockneten Tomaten sowie das Öl, in dem sie eingelegt waren, in einen Mixbecher geben und pürieren. Die Konsistenz über die Zugabe von Olivenöl steuern. Dann die Kichererbsen und Harissa-Paste nach Geschmack hinzufügen und wieder pürieren, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. Der Hummus hält sich, in Schraubgläser gefüllt und mit etwas Olivenöl benetzt, auch mehrere Wochen im Kühlschrank. Es kann sich also lohnen, eine größere Menge herzustellen, da er auch gut als Brotaufstrich oder zu Nudeln schmeckt.



Den Tofu mit den Händen zerbröseln und trocken in eine heiße Pfanne geben. Anbraten, bis er Farbe bekommt. Das kann etwas dauern, lohnt sich aber. Etwas Olivenöl zugeben und weiterbraten. Nun Currypulver, Paprikapulver und Rauchsalz hinzufügen und etwas rösten lassen. In feine Scheiben geschnittene oder gehobelte Champignons, halbierte Kirschtomaten sowie Zwiebelringe hinzugeben und mitbraten. Zum Schluss noch etwas Knoblauch hineinreiben.



Die Tortilla-Fladen großzügig mit Hummus bestreichen. Auf den unteren zwei Dritteln mit Babyspinat und dem Tofu Scramble belegen. Dann die Wraps unter Spannung einrollen. Wer mag kann die fertigen Wraps für einen erleichterten Verzehr in ein Stück Backpapier wickeln und diagonal anschneiden.