Veganer Wurzelgemüse-Eintopf mit Brot

Zubereitung

Karotten, Sellerie, Steckrübe, Petersilienwurzel und Zwiebel in kleine Würfel schneiden, in Öl goldbraun angehen lassen, gehackten Knoblauch zugeben und kurz angehen lassen. Die gut gewaschenen Lauchringe sowie die Gewürze hinzufügen, mit Brühe aufgießen und alles bissfest garen. Zum Schluss mit dem Kartoffelpüreepulver sämig binden. Mit Schnittlauch verfeinern.



Sollte der Eintopf mit Fleisch sein, erfolgt das als Duettgaren, also Fleisch extra garen und jeder kann selbst mischen. Durch die Trennung wird erreicht, dass beim Gemüse die Mikronährstoffe weitgehend erhalten bleiben und das Gericht bleibt obendrein vegan.