Veneers für geschädigte Zähne

Veneers sind aus medizinischen Gründen sinnvoll, wenn die Front- und seitlichen Schneidezähne geschädigt, aber in ihrer Substanz noch gut erhalten sind, also zum Beispiel bei abgesplitterten Zähnen aber auch bei geschädigtem Zahnschmelz oder frei liegenden Zahnhälsen. Auch bei Formanomalien der Zähne kommen sie in Betracht. In solchen Fällen können größere Lücken zwischen den Zähnen zu Gebissverschiebungen führen. Die Verblendschale gibt dem fehlgebildeten Zahn dann eine neue Form. Veneers können auch aus rein ästhetischen Gründen eingesetzt werden, zum Beispiel wenn die Zähne durch Rauchen oder übermäßigen Teegenuss dunkel verfärbt sind.