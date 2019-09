Geschnetzelter Zander

Zanderfilet in Stücke schneiden, mit Maismehl mehlieren, in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, mit Restwärme auf den Punkt ziehen lassen. Abgebrauste, gesäuberte Pfifferlinge mit Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl angehen lassen. Bohnen an beiden Enden etwas abschneiden, in leicht gesalzenem Wasser auf den Biss blanchieren, abtropfen lassen und dazugeben. Gekochte Salzkartoffeln in Spalten schneiden und ebenfalls zugeben.



Zum gegarten Fisch gehackten Dill, Zitronensaft, Limettenabrieb geben und mit den Pfifferlingen, den Bohnen und den Kartoffeln vermischen. Mit wenig Brühe angießen, mit Schmand verfeinern, mit Salz und Pfeffer würzen. In einem tiefen Teller anrichten, mit gezupftem Bohnenkraut bestreuen.