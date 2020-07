Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Den Kohlrabi quer halbieren und ebenfalls in Scheiben schneiden. Die Möhrchen schälen und in schräge Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebel in Röllchen zerteilen, etwas Thymian abrebeln oder klein schneiden. Eine feuerfeste Form ausbuttern. Die Kartoffelscheiben, Kohlrabi und Möhrchen einschichten. Anschließend die Kochsahne mit Buttermilch und Gemüsebrühe verrühren, Schnittlauchröllchen, Frühlingszwiebelringe und Thymian mit unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen. Diese Mischung über das Gratin geben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad auf den Punkt garen lassen (circa 30 Minuten).



Das Fischfilet mit Limettensaft und -abrieb beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. In heißem Olivenöl auf der Hautseite kross anbraten, dann wenden und Currykraut und Zitronenzesten zum Aromatisieren zugeben. Zudem Butterflocken zum Verfeinern hinzugeben.