Zander nach Elsässer Art

Die Schalotten in feine Ringe schneiden und in etwas Olivenöl farblos anschwitzen. Den Lorbeer hineingeben. Kartoffeln schälen, würfeln und zusammen mit den weißen Trauben dazugeben. Mit Traubensaft ablöschen und das Sauerkraut hineingeben. Würzen mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker. Bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel etwa 15 Minuten schmoren lassen, bis die Kartoffeln weich geworden sind. Anschließend mit einem Schuss Sahne verfeinern.



Das Zanderfilet von beiden Seiten kräftig würzen und die Hautseite leicht mehlieren. Olivenöl und Butter in eine Pfanne geben. Den Knoblauch andrücken und mit einigen Zweigen Thymian dazugeben. Nun das Filet auf der Hautseite knusprig anbraten.



Kurz vor dem Anrichten fein gehackten Estragon zum Sauerkraut geben. Die blauen Weintrauben mit in die Pfanne geben, um sie zu glasieren. Nun den Fisch, mit der knusprigen Haut nach oben, auf einem Bett aus Sauerkraut und Kartoffeln anrichten und mit den glasierten Weintrauben garnieren.