Zanderfilet in Zitronenöl

Kartoffeln kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen und längs halbieren. Zanderfilet mit Haut in Stücke schneiden, in heißem Olivenöl mit der Hautseite blond braten, kurz wenden, Thymianzweige zum Aromatisieren zugeben, Zitronenzesten zufügen und mit angehen lassen.



Geschälte Schalotten längs halbieren, in heißem Olivenöl angehen lassen, Spargel, Tomatenfilets, Frühkartoffeln zugeben, angehen lassen und mit etwas Gemüsebrühe angießen, mit Salz und Pfeffer würzen. Fischfilets mit wenig Salz und Pfeffer anwürzen, zum Fischfilet noch einige Dillzweige zugeben. Gemüse als Bett auf flachem Teller anrichten, Fischfilets mit Zesten daraufsetzen, mit Zitronenthymian garnieren.